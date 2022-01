Bradley Cooper hätte fast seine Schauspiel-Karriere beendet

Filmdreh in COVID-Zeiten

Im Gespräch mit Ali erzählte Cooper ebenfalls von seinem ersten Dreh seit Ausbruch der Corona-Pandemie: "Wir mussten wegen COVID bei 'Nightmare Alley' eine Drehpause einlegen und ich konnte mir daher für meinen Auftritt in 'Licorice Pizza' einen Vollbart wachsen lassen. Meine Figur des Jon Peters ist gleich ab Filmbeginn präsent: Ich fand es wundervoll, von Anfang an dabei zu sein und nicht erst später zur Crew dazuzustoßen. Außerdem hat mir Paul Thomas Anderson in den dreieinhalb Wochen, die ich am Set verbrachte, alles über Kamera-Linsen erzählt. Der Mann ist unglaublich: Er hat mir Dinge darüber beigebracht, von denen ich bisher keine Ahnung hatte."

Mit solchem Zusatz-Wissen über das Filmemachen und im Umgang mit einem derartigen kreativen Vorbild dürfte Cooper auf jeden Fall seine Begeisterung für den Schauspiel-Beruf wieder entdeckt haben.

"Nightmare Alley" läuft gerade in unseren Kinos, "Licorice Pizza" startet ab 27. Jänner. Hier geht's zu den Spielzeiten!