Der Hollywood-Star Bradley Cooper (48) erinnert sich in einer noch kommenden Folge der Show "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" an seinen verstorbenen Vater zurück. Zudem spricht er darüber, wie der Tod von Charles Cooper im Jahr 2011 sein Leben beeinflusst hat - und wie sein Vater auch heute Einfluss auf die Erziehung der Tochter des Schauspielers hat.