Serien-Dads: Die legendärsten Väter im TV

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Sogar in US-Familienserien, wo Väter oft als wohlwollende Familienpatriarchen idealisiert werden, sind sie weit entfernt von Makellosigkeit. Doch all die Fehler und Unzulänglichkeiten der TV-Väter spiegeln letztendlich das breite Spektrum dessen wieder, was es heißt ein Vater zu sein. Das sind einige der legendärsten TV-Väter der Fernsehgeschichte:

Die Klassiker

Unsere kleine Farm: Charles Ingalls