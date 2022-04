Es ist schon ein bisschen her, dass wir etwas von "Breaking Bad"-Star Aaron Paul gehört haben. Vielleicht musste er seine Wunden lecken, denn seinen letzten Auftritt hatte er in der dritten Staffel der Mindfuck-Serie "Westworld", die aber weder KritikerInnen noch Publikum überzeugen konnte und in der Luft zerrissen wurde.

Nun jedenfalls ist er wieder da. In der Sci-Fi-Comedy "Dual" kämpft er an der Seite von Karen Gillian und Theo James gegen einen außer Kontrolle gewordenen Klon an.

Hier ist der Trailer: