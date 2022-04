"Breaking Bad"-Star Aaron Paul gab Geburt seines Sohnes bekannt

Baby-News bei "Breaking Bad"-Star Aaron Paul (42): Der Schauspieler und seine Ehefrau Lauren (35) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das hat der Schauspieler stolz bei einem Auftritt in der "The Tonight Show" von US-Star Jimmy Fallon (47) verkündet: "Ja, ein kleiner Junge. Sein Name ist Rydin und ich liebe ihn."

Gleichzeitig gab Paul einen kleinen Einblick in seinen Familienalltag mit zwei Kindern. Aufgrund des Schlafentzugs sei er "erschöpft" und nutze seine Flüge, um ein wenig zu schlafen. Seine vierjährige Tochter Story sei ebenfalls "wahnsinnig verliebt" in ihren kleinen Bruder.