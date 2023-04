Am Samstagabend kam es zu einem Star-Auflauf in Los Angeles - und das nicht wegen eines der bekannten Film-, Serien- oder Musikpreise. Stattdessen wurden im Academy Museum of Motion Pictures die sogenannten Breakthrough Prizes verliehen, bei denen Menschen aus wissenschaftlichen Bereichen ausgezeichnet werden. Viele große Namen aus der Entertainment-Welt ließen es sich nicht nehmen, als Präsentatoren aufzutreten oder das Event zu besuchen.