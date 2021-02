"Bridgerton"-Darstellerin: Sex-Szenen der Mama vorenthalten

Beim gemeinsamen Schauen der freizügigen Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" mit ihrer Mutter hat Schauspielerin Nicola Coughlan (34) die Sex-Szenen übersprungen. "Als ich ihr die erste Episode zeigte und sehr schnell Johnny Baileys Hintern auftauchte, sagte sie: 'Was ist los?'", erzählte Coughlan in einer am Dienstag veröffentlichten Folge des Podcasts "Make it Reign".