Bruce Willis: Rückkehr ins "Stirb langsam"-Hochhaus

34 Jahre sind vergangen, seit "Stirb langsam" in den Kinos gestartet ist. Zum Jubiläum des Actionfilms, der am 15. Juli 1988 in den Vereinigten Staaten Premiere gefeiert hat, besuchte Hauptdarsteller Bruce Willis (67) den legendären Handlungsort des Films. Ein Video, das seine Ehefrau Emma Heming-Willis (44) auf Instagram veröffentlicht hat, zeigt den Star auf dem Dach des Hochhauses des Actionklassikers.