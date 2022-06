"Wrong Place"-Trailer: Bruce Willis wird von Drogen-Boss gejagt

Hauptsache Bruce!

Hört sich nach einem weiteren B-Action-Movie an, die Willis in den vergangenen Jahren reihenweise abgeliefert hat. Aber was soll's, immerhin gibt er hier die Hauptrolle und wenn man bedenkt, unter welchen Umständen er den Streifen abgedreht hat, kann man durchaus beide Augen zudrücken, wenn "Wrong Place" eher nach Goldener Himbeere als nach Oscar schreit.

Genießen wir den Film also der Melancholie und der Sentimentalität wegen – und weil halt keiner ein so harter Hund ist wie Bruce Willis, Debakel-Drehbuch hin oder her ...



"Wrong Place" startet am 15. Juli im Kino.