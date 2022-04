Ehre wem Ehre gebührt, sozusagen. Aber: Sich vor jemandem voller Respekt und Ehrfurcht zu verbeugen, bedeutet nicht nur, seine Vergangenheit hochleben zu lassen, sondern auch seine Gegenwart und seine Zukunft. Bei Bruce Willis heißt das: Ja, der 67-Jährige wird keine neuen Filme mehr drehen, das lässt seine Krankheit leider nicht zu.

Das bedeutet aber nicht, dass wir uns schon jetzt von ihm auf der Leinwand (oder am Bildschirm) verabschieden müssen. Laut "IMDb" hat Willis noch ganze acht Streifen in der Pipeline, die entweder bereits abgedreht sind oder sich noch in der Post-Produktion befinden. Das verwundert nicht: Immerhin ganze 22 Filme hat Willis in den vergangenen vier Jahren gedreht. Nicht alle von ihnen wurden bereits veröffentlicht. Bemerkenswert: In beinahe all diesen Filmen hat Willis, trotz seines schlechten gesundheitlichen Zustandes, eine Hauptrolle inne.

Der Kino-Gigant Bruce Willis bleibt uns also noch eine Weile erhalten. Der Mensch Bruce Willis sowieso.

Auf diese 8 Filme mit Bruce Willis dürfen wir uns noch freuen: