Bryce Dallas Howard: Gewichtverlust für "Jurassic World" befohlen

Regisseur Colin Trevorrow stand seiner Hauptdarstellerin zur Seite

"Ich bin gebeten worden, im Kino nicht meinen natürlichen Körper zu benutzen", so Howard wörtlich. Solcherlei Gespräche und "Bedenken" von Studio-Managern hätten sich zudem durch die gesamte Produktion der "Jurassic World"-Filmreihe gezogen. Regisseur Colin Trevorrow (46) habe seinen weiblichen Star dann aber erfreulicherweise gegen die Forderungen des Studios, Gewicht zu verlieren, in Schutz genommen.

Der Regisseur des ersten und dritten "Jurassic World"-Films erklärte demnach: "Es gibt viele verschiedene Arten von Frauen auf diesem Planeten und in unserem Film sind viele verschiedene Arten von Frauen". Darstellerin Howard ist sich auch sicher, dass sie ihre zahlreichen Stunts in "Ein neues Zeitalter" nicht hätte bewältigen können, wenn sie am Diät-Halten gewesen wäre. Ihr Körper habe während der Dreharbeiten seine "maximale Stärke" besessen, so Howard.