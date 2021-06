8 Kultfilme, die man immer wieder anschauen kann

James Cameron hat mit "Titanic" eine unvergessliche Romanze geschaffen, die Kate Winslet und Leonardo DiCaprio zu gefeierten Stars machte. Das Melodram rund um zwei junge Menschen aus unterschiedlichen Schichten, die sich auf dem historischen Kreuzfahrtschiff kennenlernen, spielte weltweit über zwei Milliarden Dollar ein.

Auch heute wird noch eifrig über den Film diskutiert und jede Sequenz bis ins kleinste Detail analysiert. Ein Grund für den Erfolg ist bestimmt auch der unvergessliche Song "My Heart Will Go On" von Celine Dion.