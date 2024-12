Hollywood trauert um einen seiner erfolgreichsten Komödien-Regisseure: Charles Shyer ist am 27. Dezember im Alter von 83 Jahren verstorben . Dies bestätigte seine Familie in einem Statement gegenüber dem Branchenmagazin "Deadline" . Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Zahlreiche Komödie-Klassiker

Gemeinsam schufen sie Komödien-Klassiker wie "Baby Boom" mit Diane Keaton (78) und die "Vater der Braut"-Filme mit Steve Martin (79). Die letzte Zusammenarbeit zwischen Shyer und Meyers vor der Scheidung 1999 war der Erfolgsfilm "Ein Zwilling kommt selten allein" mit Lindsay Lohan (38).

Der 1941 in Los Angeles geborene Shyer war praktisch in die Filmbranche hineingeboren worden. Sein Vater Melville Shyer (1895-1968) arbeitete ebenfalls als Regisseur und als Produktionsleiter. Er war einer der Gründungsmitglieder der bis heute mächtigen Regisseurs-Gewerkschaft Directors Guild of America. Nach seinem Studium an der UCLA startete Charles Shyer seine Karriere zunächst beim Fernsehen, wo er unter anderem als Autor für die Serie "Männerwirtschaft" tätig war.