Von "Schmetterlinge" zu "Good Bye, Lenin!"

Der 1954 im westfälischen Hemer geborene Becker studierte zunächst Germanistik, Geschichte und Amerikanistik an der Freien Universität Berlin, bevor er an die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin wechselte. Bereits sein Abschlussfilm "Schmetterlinge" (1987) wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, darunter der Student Academy Award und der Goldene Leopard beim Filmfestival von Locarno.

Seinen größten Erfolg feierte Becker 2003 mit der Tragikomödie "Good Bye, Lenin!" mit Daniel Brühl (46) in der Hauptrolle, die über sechs Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Der Film über eine Familie in der Wendezeit wurde in über 60 Länder verkauft und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter neun Deutsche Filmpreise, sechs Europäische Filmpreise sowie einen César und einen Goya für den besten ausländischen Film.