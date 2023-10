Held der Monumentalfilme: Charlton Heston wäre 100 geworden

Von der Vergangenheit in die Zukunft

Die Ära der Monumentalfilme, in denen Heston brillierte, währte jedoch nicht ewig. Ab den späten 1960er Jahren wandte er sich zukünftigen Welten zu, wie in "Planet der Affen" und "Omega-Mann", oder meisterte Katastrophen in Filmen wie "Erdbeben" und "Zwei Minuten Warnung".

Als es für ihn in Hollywood schwieriger wurde, passende Rollen zu finden, wechselte er ins Fernsehen und trat in "Das Imperium - Die Colbys", einem Ableger von "Der Denver-Clan", auf. Seine letzte Filmrolle hatte er 2003 in "Rua Alguem 5555: My Father", wo er den KZ-Arzt und Monstrum Josef Mengele darstellte.