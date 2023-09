Michael Gambon war für Rupert Grint ein Vorbild

Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (35) schrieb bei Instagram zu einem Bild Gambons als Dumbledore: "Er brachte jeden Tag so viel Wärme und Unfug mit ans Set. Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden. Meine ganze Liebe geht an seine Familie."