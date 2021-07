Die 11 besten Monumentalfilme aller Zeiten:

Die Zehn Gebote (1956)

Wer kennt sie nicht, die zeitlose und legendäre Szene, in der sich das Rote Meer bildgewaltig teilt, um die IsraelitInnen vor den Ägyptern zu retten. Mit Produktionskosten von knapp 13 Millionen US-Dollar war die von Cecile DeMille verfilmte Geschichte von Moses lange Zeit einer der teuersten Spielfilme von Paramount Pictures. Heute gilt er als eines der bombastischsten Aushängeschilder der Monumentalfilme.

Es dauerte mehrere Jahre, bis der Film fertig gestellt wurde. Gedreht wurde sowohl in Filmstudios als auch an Originalschauplätzen in Ägypten und im Nahen Osten. Insgesamt rund 14.000 Statisten und 15.000 Tiere aller Art wirkten am Monumentalfilm mit. Bevor er das größte Wagenrennen aller Zeiten bestritt, begeisterte Charlton Heston in der Rolle des ägyptischen Prinzen Moses: In "Die Zehn Gebote" spielt er sich Herz und Seele aus dem Leib, beinahe so, als hätte er Gottes Geist während der Dreharbeiten selbst empfangen.

Zu den bekanntesten und bildgewaltigsten Szenen gehören unter anderem die Gesetzgebung Gottes der Zehn Gebote, der Auszug der IsraelitInnen aus Ägypten und die erwähnte Teilung des Roten Meeres, für deren Umsetzung ein spezieller Tank mit knapp 1.300.000 Litern Wasser Inhalt gebaut werden musste.

