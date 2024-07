Chinesische Schauspielerin Cheng Pei-pei ist gestorben

Cheng Pei-pei (1946-2024) revolutionierte mit ihrer Rolle in dem Wuxia-Film " Come Drink With Me - Das Schwert der gelben Tigerin " (1966) schon mit 19 Jahren das chinesische Kino. Sie gilt als Vorreiterin für weibliche Kampfkunstrollen - jetzt ist sie mit 78 Jahren gestorben. Wie "Variety" berichtet , starb die Schauspielerin bereits am 17. Juli in ihrem Wohnort im US-amerikanischen San Francisco.

Pionierin der weiblichen Kampfkunstrollen

Nach ihrem Durchbruch in "Come Drink With Me" wurde Cheng Pei-pei ein großer Star in Martial-Arts-, Action- und Schwertkampf-Filmen. 1970 zog sie von Hongkong nach Kalifornien, wo sie heiratete und ihre Kinder großzog. 1986 kehrte sie zum Film zurück, im Jahr 2000 erlebte ihre Karriere durch ihre Rolle in "Crouching Tiger, Hidden Dragon" an der Seite von Michelle Yeoh (61) neuen Aufschwung. Der Film wurde mit vier Oscars ausgezeichnet.

Zuletzt war Cheng Pei-pei unter anderem in der Hauptrolle im britischen Filmdrama Lilting (2014) zu sehen und 2020 als Heiratsvermittlerin in Disneys Live-Action-Remake von "Mulan".