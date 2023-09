Sie wollen ihr Glück mit der ganzen Familie teilen! Schauspieler Chris Evans (42) und Freundin Alba Baptista (26) haben Berichten zufolge am vergangenen Wochenende in seiner Heimat in Massachusetts (USA) in kleinem Kreis geheiratet. Jetzt soll das Paar laut "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post", noch eine zweite Hochzeitsparty planen - und zwar in der Heimat der Braut, in Portugal.

"Es gibt noch eine zweite Feier, für Verwandte von Alba, die in Massachusetts nicht dabei sein konnten", wird eine Quelle zitiert. "Vermutlich irgendwann in dieser Woche. Von Portugal aus wollen die beiden dann zu ihrer Hochzeitsreise aufbrechen."