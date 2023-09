Chris Evans (42) hat angeblich geheiratet. Das berichten "Page Six", die Promiseite der "New York Post", und das "People"-Magazin. Demnach fand die Hochzeit mit seiner Partnerin Alba Baptista (26) am 9. September auf einem Privatanwesen in Cape Cod, Massachusetts statt.

Viele der berühmten Freunde des Paares sollen ebenfalls in der Gegend gesichtet worden sein, berichtet "People" weiter, darunter Evans' Marvel-Co-Stars Robert Downey Jr. (58) mit Ehefrau Susan Downey (49), sowie Chris Hemsworth (40) und dessen Frau Elsa Pataky (47). Auch Jeremy Renner (52), John Krasinski (43) und Emily Blunt (40) waren angeblich vor Ort.