Die beiden zeigten sich im Sommer noch mega-verliebt auf Instagram. Die Fangemeinde war also ziemlich verwundert, als die Beziehung plötzlich in die Brüche ging. Der Grund für die Trennung war die Unstimmigkeit der beiden, was die Familienplanung angeht.

"Jason war und ist mein bester Freund. Abgesehen davon, dass unsere Vorstellungen von Familie letztlich nicht übereinstimmten, wird sich das Ausmaß an Liebe und Respekt, das wir füreinander empfinden, auch in Zukunft nicht ändern", so die 40-Jährige auf Instagram.