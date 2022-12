Die am Mittwoch im Alter von 84 Jahren verstorbene österreichische Schauspiellegende Christiane Hörbiger (1938-2022) wird in ihrer Heimatstadt Wien in einem Ehrengrab beigesetzt, wie österreichische Medien melden. Demnach findet die Beisetzung am 17. Dezember auf dem Wiener Zentralfriedhof statt. Zuvor sollen die sterblichen Überreste der verstorbenen Künstlerin ab 9:30 Uhr in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt werden. Die Öffentlichkeit kann hier Abschied nehmen und sich in das Kondolenzbuch eintragen.