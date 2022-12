Trixi Jancik (Hörbiger) liebt das schöne Leben und die Aufregung der Rennbahn. Aber ihr Ehemann würde das nur über seine Leiche dulden. Das wird ihm zum Verhängnis, denn Trixi setzt die Herztabletten ihres Mannes ein, um den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Kann man Glück mit Gift erkaufen? Ein Mord führt zum nächsten, die Verbrechen bringen den Aufstieg in die gute Gesellschaft, und am Ende wartet gar die große Liebe. Zumindest deutet alles darauf hin.



"Die Gottesanbeterin" basiert auf den wahren Verbrechen der Giftmörderin Elfriede Blauensteiner, die als "Schwarze Witwe" in die True-Crime-Geschichtsbücher einging. Hörbiger als geplagte Hausfrau und raffinierte Serienmörderin ist ein Patradebeispiel für exzellente Schauspielkunst. Der Film (der damals als kleiner Skandal galt) ist vor allem deshalb erfrischend, weil Hörbiger gegen ihr sympathisches Image der stets rechtsschaffenden Dame anspielt.

