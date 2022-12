"Green Book"-Star Frank Vallelonga Jr. ist tot

35-jähriger Mann bereits verhaftet

Mittlerweile wurde in New York ein 35-jähriger Mann festgenommen, der mit dem Leichenfund in Verbindung gebracht wurde und mithilfe eines Überwachungsvideos identifiziert werden konnte. In Gewahrsam habe dieser bereits ein Geständnis abgelegt, er habe die Leiche von Vallelonga Jr. dort abgelegt.