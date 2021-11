Quinn wurde Fake-Schwangerschaft vorgeworfen

Wie "US Weekly" berichtet, teilte Quinn am 27. November auf Instagram einen Screenshot einer privaten Nachricht in ihrer Story, die sie von einem/einer FollowerIn erhalten hatte. Darin wird ihr vorgeworfen, dass sie ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat.

"Warum hast du deine Schwangerschaft vorgetäuscht? Es ist völlig in Ordnung, zuzugeben, eine Leihmutter zu haben, aber stell keine unrealistischen Erwartungen an Mütter, wenn du das Baby nicht einmal selbst ausgetragen hast", schrieb der/die NutzerIn an Quinn. "Das ist betrügerisch und eine Schande."