Mitbewohnerin alarmierte die Polizei

Wie die Polizei von Palm Beach gegenüber "People" bestätigte, wurde Morgans Leiche bereits am 30. Dezember in ihrem Haus in Lake Worth Beach in Florida entdeckt. Ihre Mitbewohnerin hatte die Beamten verständigt, nachdem sie von einer Reise zurückgekehrt war und die Schauspielerin nicht auf ihr Klopfen reagiert hatte. Nach ersten Ermittlungen bestehe kein Verdacht auf ein Verbrechen, Cindy Morgan soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Sie wirkte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Der Durchbruch gelang ihr 1980 als Lacey Underall in der Komödie "Wahnsinn ohne Handicap" an der Seite von Chevy Chase (80) und Bill Murray (73). Ihren Erfolg konnte sie mit dem Science-Fiction-Film "Tron" aus dem Jahr 1982 festigen, in dem sie Dr. Lora Baines und ihr Alter Ego Yori spielte. Später trat sie vor allem in Fernsehserien wie "Ein Colt für alle Fälle" und "Falcon Crest" auf.