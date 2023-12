Ingrid Steeger ist tot: Die Schauspielerin verstarb mit 76

Ingrid Steeger (1947-2023) ist tot. Die Schauspielerin ist laut "Bild" im Alter von 76 Jahren am 22. Dezember in einem Krankenhaus im hessischen Bad Hersfeld gestorben. Die Meldung bestätigte ein Freund Steegers gegenüber der Zeitung. Er wiederum habe die Nachricht von dem Pflegeheim bestätigt bekommen, in dem Steeger zuletzt lebte.

Am Donnerstag (21.12.) war berichtet worden, dass Steeger mit einem Darmverschluss ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Fans und Freunde hatten sich schon länger um die Schauspielerin gesorgt. Nach einem Herzstillstand 2020 lebte sie mit einem implantierten Defibrillator. Im Herbst 2022 hatte Steeger bekannt gegeben, dass sie nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden ins Pflegeheim muss. Zuletzt war sie auf einen Rollstuhl angewiesen und soll nur noch 35 Kilogramm gewogen haben.