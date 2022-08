Colin Farrell: Bei Dreharbeiten Panikattacke unter Wasser

Colin Farrell (46) hat es mit schlimmen Panikattacken zu tun bekommen. Für seinen neuen Film "Thirteen Lives" musste der irische Schauspieler mehrere Szenen unter Wasser drehen. "In einem Wort: schrecklich. Schrecklich", beschrieb er diese Aufgabe im Gespräch mit "Entertainment Tonight". Farrell sei ohnehin kein guter Schwimmer, wie er betonte. Die meisten Tauchszenen hätten professionelle Taucher übernommen. Dennoch sei das Set mit den engen Höhlen und dem Wasser "furchterregend" gewesen.

"Ich hatte Panikattacken unter Wasser", erzählte Farrell weiter. Unter Wasser zu sein und nicht nach oben schauen zu können, habe "Chaos" in seinem Kopf angerichtet. Das Set der Produktion sei jedoch "beeindruckend" gewesen. Man habe vier bis fünf Höhlen nachgebaut, die den Tham-Luang-Höhlen in Thailand nachempfunden waren, so Farrell.