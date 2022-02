"After Yang"-Trailer: Colin Farrell in anspruchsvollem SciFi-Film

Große Vorbilder wie Kubrick und Malick

In der Rolle des Roboters ist Justin H. Min zu sehen, den wir bestimmt alle aus der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" kennen. In einer weiteren Rolle tritt Jodie Turner-Smith aus "Queen & Slim" in Erscheinung.

Die Erinnerungs-Szenen werden offenbar in einem Stil dargeboten, der an Meister-Regisseure wie Andrei Tarkovsky oder Stanley Kubrick denken lässt und durch die Erzählweise des Films drängen sich Vergleiche mit dem Stil von Terrence Malick ("The Tree of Life") auf.

Regisseur Kogonda hat sich bisher besonders durch kurze kunstvolle Dokus zu großen Film-Schaffenden einen Namen gemacht – kein Wunder, dass zu seinen bevorzugten Filmemachern Hitchcock, Linklater, Wes Anderson, Tarantino und eben auch Kubrick oder Malick zählen.

"After Yang" ist bereits im Vorjahr in Cannes gelaufen und wurde heuer beim Sundance Filmfestival gezeigt. Ob und wann das Werk zu uns kommt, ist noch nicht bekannt.