Cora Sue Collins (1927-2025), einst eine der bekanntesten Kinderschauspielerinnen Hollywoods , ist tot . Wie ihre Tochter Susie Krieser dem "Hollywood Reporter" mitteilte , ist sie am 27. April in ihrem Haus in Beverly Hills an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Kurz zuvor, am 19. April, war Collins 98 Jahre alt geworden.

Collins verkörperte etwa die jüngere Version von Frances Dee in "Der seltsame Fall der Clara Deane" (1932) und "Keep 'Em Rolling" (1934), Loretta Young in "Caravan" (1934) sowie Lynn Bari in "König der Toreros" (1941). Die MGM-Vertragsschauspielerin war außerdem die Tochter von William Powell und Myrna Loy in "Ich kämpfe für dich" (1934) und verkörperte Amy Lawrence in "Die Abenteuer des Tom Sawyer" (1938).

In den 1930er und 1940er Jahren war Cora Sue Collins ein begehrtes Gesicht für Hollywoodfilme. So stand sie neben Legenden wie Greta Garbo, William Powell, Bette Davis, Myrna Loy und Lana Turner vor der Kamera. "Ich muss das gewöhnlichste Gesicht der Welt haben", sagte sie 2019 in einem Interview . "Als Kind habe ich entweder die berühmtesten Schauspielerinnen der 1930er Jahre als junge Version gespielt oder deren Kind. Sie haben mich so geschminkt, dass ich wie jeder aussehe."

Mit 18 Jahren beendete Cora Sue Collins ihre Schauspielkarriere. "Ich wollte den Luxus der Anonymität genießen", erklärte sie rückblickend. Sie habe in Hollywood aber "eine tolle Zeit" gehabt. Sie habe "so viele wundervolle Menschen kennengelernt, aber, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach sollten Kinder Rädchen im Getriebe sein und nicht im Mittelpunkt stehen". Sie habe es später sehr genossen, "eine anonyme Hausfrau zu sein".

Ein besonders herzliches Verhältnis verband sie mit Greta Garbo: Sie wählte Collins persönlich für die Rolle ihres jüngeren Ichs in "Königin Christina" (1933) aus, in "Anna Karenina" (1935) traten die beiden erneut gemeinsam auf. Die zurückgezogen lebende Schauspiellegende lud das Mädchen oft zum Nachmittagstee in ihre luxuriöse Suite auf dem MGM-Gelände ein, wo Collins immer Milch trank. Sie beiden blieben bis zu Garbos Tod 1990 befreundet.

Auf dem Weg zur Schule entdeckt

Collins wurde am 19. April 1927 in Beckley, West Virginia, geboren. Ihre Mutter zog mit ihr und ihrer ältere Schwester kurz vor Collins' viertem Geburtstag nach Los Angeles. Kurz danach wurde sie für die Filmbranche entdeckt: "Am dritten Tag, als wir hier waren, ging ich mit meiner Mutter los, um meine ältere Schwester in der Schule anzumelden", erinnerte sie sich in einem Interview im Jahr 2015. Kurz vor dem Eingang habe "dieses riesige Auto mit quietschenden Reifen" angehalten. "Eine Frau sprang aus dem Auto und fragte: 'Entschuldigen Sie, wollen Sie Ihr kleines Mädchen fotografieren lassen?'" Sie sei dann direkt zu einem großen Casting bei Universal gefahren worden. Der Rest ist Geschichte: In der Komödie "Der unerwartete Vater" von 1932 mit ZaSu Pitts und Slim Summerville spielte sie ihre erste Rolle im zarten Alter von vier Jahren.

Zwei Jahre später unterzeichnete sie einen Vertrag mit MGM über 250 Dollar pro Woche und trat in diesem Jahr in zehn Filmen auf, darunter "Black Moon" mit Fay Wray, "Der scharlachrote Buchstabe" mit Colleen Moore, "Die Welt klagt an" mit Dickie Moore und "Die Schatzinsel" mit Jackie Cooper.