Corona bei "Let's Dance": Fehlen Llambi und Hardy Krüger jr.?

Auch Hardy Krüger jr. erkrankt

Schauspieler Hardy Krüger (53) jr. ist "positiv auf das Coronavirus getestet" worden. Das hat der Sender RTL am Donnerstag bekannt gegeben. Er und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (27) können deshalb nicht an der bevorstehenden "Let's Dance"-Show am Freitag (25.2., 20:15 Uhr, RTL und RTL+) teilnehmen. "Die gute Nachricht: Dem 53-Jährigen geht es super!", meldet der Sender immerhin auch.

Die restlichen Teilnehmer der Tanz-Show müssen sich trotzdem anstrengen, denn in der ersten Show nach der Kennenlern-Folge muss das erste Duo "Let's Dance" schon wieder verlassen. Krüger jr. und Ionel haben dagegen noch eine Chance auf den Tanzpokal. Da er krankheitsbedingt fehlt, ist ihm ein Platz in der nächsten Show sicher. Nach einem negativen Testergebnis sind die beiden dann wieder dabei.