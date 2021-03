Was sagt Cumberbatch zu einer 5. "Sherlock"-Staffel?

Antwort auf die "Sherlock"-Frage

Dennoch haben Fans nie die Hoffnung aufgegeben, dass der Brite endlich wieder in die Baker Street 221B einziehen könnte, um weitere knifflige Kriminalfälle zu lösen. In einem "Collider"-Interview zu Cumberbatchs neuem Agenten-Thriller "The Courier" hat Gesprächspartner Steve Weintraub auch die Frage nach einer möglichen fünften "Sherlock"-Staffel gestellt.

Die Antwort darauf ist eher ernüchternd ausgefallen, doch völlig vom Tisch ist eine Fortsetzung dennoch nicht. Cumberbatch meinte: "Ich sage zwar niemals nie, aber mein Terminkalender ist derzeit wirklich sehr, sehr voll. Das trifft übrigens auch für Martin Freeman und eine Reihe anderer Hauptdarsteller zu. Also wer weiß? Womöglich kommt 'Sherlock' eines Tages zurück, wenn das Drehbuch stimmt. Und dabei denke ich nicht so sehr an eine Serie, aber an einen Film. Also vielleicht – aber ganz sicher nicht in nächster Zeit."

Vorerst können wir uns jedenfalls auf "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" freuen. Das Sequel kommt im März 2022 in unsere Kions, und die Figur des seltsamen Doctors ist ja im Grunde auch eine Art Sherlock, der zugleich über Zauberkräfte verfügt.