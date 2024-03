Dakota Johnson und Chris Martin: Haben sie sich heimlich verlobt?

Coldplay-Sänger Chris Martin (47) und Schauspielerin Dakota Johnson (34) sollen sich bereits "vor einer Weile" verlobt haben. Das meldet jetzt der "Mirror" und beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle. "Sie waren vom ersten Tag an ineinander verliebt, so dass der nächste Schritt unausweichlich war", wird der Informant zitiert. Und weiter: "Sie haben es nicht eilig, die Hochzeit zu planen, sondern genießen es einfach, ihre Verlobung offiziell zu machen."

Das Paar hält sich bezüglich seiner Romanze von Beginn an eher bedeckt. Bereits 2020 waren Verlobungsgerüchte aufgetaucht, nachdem Johnson mit einem großen Smaragdring fotografiert worden war. Auf den Bildern, die "Page Six" damals veröffentlichte, ist Johnson mit dem funkelnden grünen Stein zu sehen. Die Schnappschüsse stammen von einer Shopping-Tour in West Hollywood, wie die Promiseite der "New York Post" schrieb.