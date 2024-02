Wie alles begann

"Madame Web" ist zwar im Spiderman-Universum angesiedelt, aber spielt im Jahr 2003 – also lange, bevor sich Andrew Garfield und Tom Holland durch New York schwingen. Theoretisch könnte der Streifen an die Trilogie mit Tobey Maguire anknüpfen, aber das "Madame Web" dann doch lieber bleiben lassen, weil das hätte das Endprodukt ja cool werden lassen (was Sony anscheinend um jeden Preis vermeiden wollte). Kurz: Man kann sich "Madame Web" also ohne jegliche Spidey-Vorkenntnisse ansehen.