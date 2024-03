"Madame Web"-Misserfolg: Das sagt Dakota Johnson dazu!

"Werde so etwas wahrscheinlich nie wieder machen"

"Den Film zu machen, war definitiv eine Erfahrung für mich", sagt die Hauptdarstellerin im Interview mit "Bustle". "Ich habe so etwas vorher noch nie gemacht. Ich werde so etwas wahrscheinlich nie wieder machen, weil ich in dieser Welt einfach keinen Sinn mache. Und das weiß ich jetzt."

Manchmal sei es in der Filmbranche so, dass man sich auf etwas einlasse und sich das Projekt dann in eine andere Richtung weiterentwickle, so Johnson, die bereits während der PR-Tour für den Film angedeutet hatte, dass sich das Drehbuch im Laufe der Produktion drastisch verändert habe. Im Gespräch mit "Bustle" findet sie noch deutlichere Worte: "Natürlich ist es nicht schön, Teil von etwas zu sein, das in Fetzen gerissen wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht verstehe."