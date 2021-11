Warum Dakota Johnson "Fifty Shades of Grey" nicht bereut

Kein Schubladen-Denken

Weshalb die Schauspielerin keinen Grund sieht, ihre Entscheidung für diese freizügige Rolle zu bereuen, hat sie in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" verraten:

"Ich denke nicht, dass ich durch mein Mitwirken an der Trilogie jetzt abgestempelt bin und in eine Schublade gesteckt wurde. Natürlich hätte ich dank entsprechenden Rollen-Angeboten, die nachgefolgt sind, in eine gewisse Richtung gehen können, aber das wollte ich nicht. Mich interessiert an einem Filmprojekt nur, ob das Drehbuch gut geschrieben ist und ob interessante Personen daran beteiligt sind."