Jamie Dornan spricht über verrückte "Fifty Shades of Grey"-Fans

Das Charisma von Haferflocken

Den Umgang mit schlechten Kritiken musste der Darsteller jedoch erst lernen. "Ich hatte eine Phase, in der ich viele wirklich schlechte Kritiken gelesen habe, aber nach einem gewissen Punkt habe ich sie nur noch als lustig empfunden. Ein Kritiker schrieb: 'Jamie Dornan hat das Charisma von Haferflocken', das fand ich ziemlich hart, aber manche Leute mögen Haferflocken“, so Dornan. Inzwischen habe er sich weiterentwickelt und könne sich nicht mehr vorstellen, die selbe Figur über mehrere Filme hinweg zu spielen.

Sein neuster Film "Wild Mountain Thyme“ startet am 11. Dezember in den US-Kinos, wann das Liebesdrama in Österreich anläuft, ist noch unklar.