"Damengambit"-Star Harry Melling ist aus "Harry Potter" bekannt

In einem Interview mit dem "Independent" verriet der 31-Jährige nun, dass er schon während des Drehs der Potter-Filme mit dem Abnehmen begonnen habe und dann 2010 für seinen finalen Auftritt in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1“ in einen Fatsuit schlüpfen musste.

Melling hat sich seither tatsächlich zu einem respektablen Schauspieler entwickelt und war erst heuer an dem gefeierten Netflix-Drama „The Devil All the Time“ beteiligt.