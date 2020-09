"The Devil All the Time" auf Netflix: Gewaltspirale im Mittleren Westen

Nach seinen traumatischen Kriegserfahrungen kehrt Willard Russel (Bill Skarsgard) zurück in seinen Heimatort Knockemstiff. Im kleinen Kaff heiratet er eine Kellnerin und setzt mit ihr einen Sohn in die Welt. Als seine Frau an Krebs erkrankt, beginnt Willard vom Glauben abzufallen und stürzt ins Unglück. Sein Sohn Arvin (Tom Holland) wächst bei den Großeltern auf und findet sich viele Jahre später in einer moralisch verkommenen Gesellschaft wieder, die er verändern möchte - wenn es sein muss auch mit Gewalt.