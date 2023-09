Jimmy Kimmel berichtete im neuen Podcast "Strike Force Five" von der großzügigen Geste. Gemeinsam mit den Late-Night-Kollegen Jimmy Fallon (48), Seth Meyers (49), Stephen Colbert (59) und John Oliver (46) betreibt Kimmel den Podcast. Der Erlös geht an die streikenden Autoren. Die US-Talkshows "Jimmy Kimmel Live", "The Late Show" und die NBC-Sendungen "Tonight" und "Late Night" pausieren aktuell, stattdessen werden Wiederholungen gezeigt.