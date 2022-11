Daniel Craig beim Bond-Jubiläum: Welche Stars waren noch dabei?

Auch diese Promis waren in London

Ein weiterer Hingucker des Abends war zudem Schauspielerin Hayley Atwell (40). Sie meisterte das Blitzlichtgewitter in einem babyblauen Chiffonkleid von Sabina Bilenko, das vor allem durch seine goldene Corsage und das tiefe Dekolleté bestach.

Auch "Riverdale"-Star K.J. Apa (25), Schauspielerin Daisy Edgar-Jones (24), "Wir sind die Millers"-Darsteller Will Poulter (29) und "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Alisha Boe (25) sorgten am Mittwochabend für Glamour in London.

Das 60. Jubiläum der James-Bond-Filme wurde dieses Jahr mit einer Vielzahl von Aktionen gefeiert. So wurden einige Requisiten, darunter Bonds Aston Martin, versteigert. Zudem waren die Erfolgsfilme vorübergehend allesamt bei Prime Video verfügbar.