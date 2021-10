"Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall", "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben": Nach 15 Jahren und fünf James-Bond-Filmen verabschiedet sich Daniel Craig von seiner Rolle als Agent 007.

Schon lange im Vorhinein war bekannt, dass der aktuelle Kinofilm "Keine Zeit zu sterben" sein letzter Film als Bond sein werde. Neben einem emotionalen Abschied in Videoform und einem eigenen Special auf Apple-TV blickte Craig nun mit der "New York Times" auf seine Zeit als ikonischer Agent zurück und verriet, was er am meisten vermissen werde.