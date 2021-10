Daniel Craig enthüllte Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. "Keine Zeit zu sterben", in dem Craig zum fünften und letzten Mal als 007 zu sehen ist, läuft am 8. Oktober in den US-Kinos an.

Als Gastredner nahmen die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Oscar-Preisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") an der Zeremonie teil. In "Keine Zeit zu sterben" mimt Malek den Bösewicht Safin.

