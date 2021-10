Daniel Craig genervt von "aggressiven Schwanzvergleichen"

"Solange ich denken kann, gehe ich in Schwulenbars", erzählte Craig. "Einer der Gründe dafür ist, dass ich in Schwulenbars nicht so oft in Schlägereien verwickelt werde, weil ich den aggressiven Schwanzvergleich in Hetero-Bars einfach satthabe."

Craig erklärte weiter, dass er als Jugendlicher häufig in Schlägereien verwickelt war, obwohl er das nicht wollte. Deswegen entschied er sich dafür, in Schwulenbars zu gehen, weil dort die ClubbesucherInnen wesentlich "entspannter" gewesen seien.