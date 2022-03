Wird Daniel Radcliffe nochmal Harry Potter spielen?

"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe möchte den berühmten Zauberschüler vorerst nicht noch einmal spielen. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich "Potter" gut überstanden habe und wirklich glücklich damit bin, wo ich jetzt bin. Und zurückzugehen wäre eine so große Veränderung in meinem Leben", sagte der 32-Jährige in einem Interview der "New York Times", das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.