Danny Krausz: Filmproduzent und Professor wird 65

Kabarettklassiker und Literaturverfilmungen

Dass sich die Filmografie des am 12. Mai 1958 in Wien geborenen Krausz heute so umfassend liest, ist nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass er bereits im Alter von 30 Jahren zusammen mit Milan Dor die Dor Film gründete, die sich alsbald an die Spitze der heimischen Produzentinnen setzte. Zehn Jahre später folgte die Dor Film West GmbH in München. Neben Kabarettklassikern finden sich heute auch Literaturverfilmungen wie die Heller-Biografie "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein" oder "3 Tage in Quiberon" unter den entstandenen Produktionen.