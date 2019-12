"Gipsy Queen": Ein Frauenleben als Boxkampf

Dramaturgische Schwächen

Hier werden zugleich Erinnerungen an „Die Hölle“ aus dem Jahr 2017 wach – auch damals haben wir Tobias Moretti an der Seite einer kampfsporterprobten starken Frau erlebt. Nur war das gewollt trashige Drehbuch von Stefan Ruzowitzkys Psychothriller um einiges stimmiger, während hier im Frauendrama ein paar Voraussetzungen nicht ganz aufgehen: so bleibt die Figur der erfolglosen Schauspielerin, mit der sich Ali die Wohnung teilt, eher blass und wenig überzeugend. Bereits die Geschichte, wie sich die beiden Frauen kennengelernt haben, will man nicht so recht glauben, denn weshalb sollte Ali, deren Zeit durch Kinderbetreuung und Schuften bis zum Umfallen völlig absorbiert wird, ausgerechnet als einzige Zuschauerin in einem kleinen Theater sitzen und den Auftritt einer One-Woman-Show von Anfang bis Ende mitverfolgen? Die Zuspitzung des Konfliktes mit Alis halbwüchsiger Tochter und der sich daraus ergebende Sorgerechtsentzug wirken ebenfalls zu konstruiert und auf Drehbuchbedürfnisse zurechtgeschnitten; die Szene, in der Ali von ihrem Vater verstoßen wird, könnte aus einem Bollywoodfilm stammen; und dass die praktisch aus dem Nichts kommende Frau dann plötzlich über Nacht in der obersten Liga kämpft, wäre im realen Leben sicher auch nicht möglich.