Billig und einfach

Der Film ist genau das, was er sein will und das verdient auch meinen Respekt dafür. Ich finde es durchaus mutig, ein solches Filmprojekt zu realisieren, denn so ziemlich alles an "Muttertag" eckt an: die skurrilen Figuren, die Sketches, das übertriebene Österreichische und der flache Humor.

Ein weiterer Punkt, der auffällt: "Muttertag" sieht nicht nach einem guten Film aus – und das versucht er auch gar nicht. Die Kostüme, das Setting, die Handlung und das Schauspiel: alles wirkt plump, billig, einfach und eigentlich nur schlecht. Der Film kam mir beinahe vor wie eine Theateraufführung, deren Gelder gekürzt worden sind. "Muttertag" ähnelt Amateur-Produktionen. Doch genau dadurch entsteht wieder die Authentizität. Der Film fühlt sich auf skurrile Weise real an, was vor allem den vielen Kabarettist:innen geschuldet ist, die die Szenen mit der nötigen Plumphaftigkeit ausfüllen.