Was war beim Dreh besonders lustig?

Ochsenknecht: Wir hatten schon auch viel Spaß bei den Dreharbeiten. Beispielsweise hat der eine Schauspielkollege Schwäbisch gesprochen und wir mussten darauf reagieren und haben uns dann immer ausgemalt, wie wir das am besten machen. Das war sehr unterhaltsam. Was aber natürlich am meisten Spaß gemacht hat, war das Herunterspringen vom Boot in dieses Wellenbad, in dem diese Szene gedreht wurde. Vorher hatten wir die ernsten Teile gedreht und zum Abschluss so gegen zwei, halb drei in der Nacht durften wir viermal in Klamotten in dieses Becken hüpfen. Das war schon ziemlich cool und könnte ich immer wieder machen.