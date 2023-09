Dieses Jahr hat das Christkind schon besonders früh angeklopft und verraten, was es unter den Weihnachtsbaum legen wird: Das allseits beliebte Prime-Video-Comedyformat "LOL: Last One Laughing" (Spielregel: Wer lacht, fliegt raus) bekommt ein Weihnachtsspecial. Mit dabei sind Showgrößen wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan.

Aber erneut keine österreichischen Promis. Wie übrigens auch schon in den vergangenen Staffeln.

Da vergeht einem tatsächlich ein bisserl das Lachen.

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eine Wunschliste an das "LOL"-Christkind (aka Amazon Prime Video) zu schreiben und alle heimischen Stars aufzulisten, die wir gerne in der nächsten Staffel sehen würden. Euer Liebling ist nicht dabei? Dann lasst es uns gerne wissen – in den Kommentaren unten oder auf Facebook.

Diese 16 österreichischen Promis wünschen wir uns für "LOL 5":